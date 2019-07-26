Пензенцы рассказали о собачке без двух лапок, которая нуждается в любви

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о необычной собачке. У девчонки нет двух передних лапок, но она пытается веселиться и играть, как все остальные псы.

«Пока в нашем обществе стоит психологический барьер к животным-инвалидам: их стараются не замечать, стесняются и очень боятся сложностей. А по факту их намного меньше, чем в нашей голове. Мы ищем хозяина нашей славной Гретте — особенной собаке, которая лишилась передних лап на железнодорожной станции.

Начинать надо с того, что Гретта — невероятно выносливая и терпеливая собака, ведь несчастье случилось с ней в самый разгар новогодних праздников, когда клиники не работали. Только представьте, сколько адской боли она перенесла, ожидая помощи?

Пережитая травма разделила жизнь Греттушки на «до» и «после», во второй части она стала более недоверчивой и пугливой. Но она не дикая собака, малышка осторожна с чужими, но всех работников и частых гостей центра «Питомец» знает в лицо, выходит на задних лапах их встречать, ласкается, целуется и милуется. Нам понадобилось некоторое время, чтобы заслужить ее доверие», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники фонда прикрепили к посту видеозапись, ее волонтерам прислала пензячка, которая взяла собачку на передержку в частный дом, в сентябре малышке придется вернуться в центр «Питомец». Судя по кадрам, девчонка радостно бегает по травке, справляясь с отсутствием лапок, и играет с другими животными.

Подробнее о Гретте можно узнать здесь.