Мэр Пензы проехал по преображенному Леонидовскому моста

Мэр Пензы Виктор Кувайцев опубликовал на своей страничке в Instagram фото и видео с обновленным мостом, который называют Леонидовским или Измайловским.

Покрытие на сооружении отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава горадминистрации опубликовал пост с хештегом #Пензаменяется.

Некоторые подписчики мэра отметили, что тоже успели оценить новое покрытие.

«Не едешь, а «летишь» по новому путепроводу», — написал пользователь под ником alex_smirnov0707.

Другой пензенец отметил, что летать, конечно, не стоит, но ездить стало действительно гораздо приятнее.

Кроме того, Виктор Кувайцев сообщил, что подрядчик вышел на ремонт Гагаринского путепровода. Там обновят асфальтовое покрытие на площади более 12 тысяч кв. м.