Леонид Левин подвел основные итоги весенней сессии-2019

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пресс-конференции, проведенной в пресс-центре «Парламентской газеты», подвел основные итоги работы комитета, достигнутые за весеннюю сессию.

«В течение весенней сессии с участием комитета было разработано и принято пять федеральных законов, три из которых получили широкий резонанс в обществе. Для закона «О надежном Рунете», который призван обеспечить гарантированную доступность социально-важных сервисов и российских интернет-платформ в случае возникновения масштабных сбоев в сети Интернет за пределами Российской Федерации, сейчас идет процесс разработки системы подзаконных актов», — сказал Леонид Левин.

Он добавил, что первые случаи правоприменения законов «О противодействии фейкам» и «Об оскорблении институтов власти» показали, что, несмотря на точность и проработанность формулировок, отмечаются отдельные случаи их вариативного толкования. В этой связи руководство МВД было вынуждено направить соответствующие разъяснения в региональные управления.

В общественной приемной депутата также отметили принятый в эту сессию закон «О 22-й кнопке», который обеспечил городским и муниципальным телеканалам гарантированную позицию в сетях кабельного вещания.

«Касательно недавно внесенного проекта закона об обязательной идентификации пользователей сервисов электронной следует отметить, что предлагаемый режим повторяет действующие требования к интернет-мессенджерам. Это хорошо объясняет аналогия: «Разрабатывая закон об охране дикой природы нельзя одинаково регулировать котов и крокодилов».

Отдельно следует сказать про законопроекты «Об идентификации и аутентификации» и «О едином федеральном информационном ресурсе». Инициативы были внесены для реализации концепции «Цифрового профиля» — единой информационной системы, объединяющей все существующие государственные базы данных. Ее запуск позволит максимально снизить объем бумажного документооборота и повсеместно внедрить принцип «одного окна» в процессах взаимодействие граждан и юридических лиц с государством. Это будет одним из приоритетных направлений работы комитета осенью», — подытожил Леонид Левин.