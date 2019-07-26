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В наровчатской больнице трудятся медики-волонтеры

26 июля в 17:27 346 просмотров
, где создали отделение добровольцев «Волонтеры-медики».

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Наровчатская участковая больница стала первой медицинской организацией в Пензенской области, где создали отделение добровольцев «Волонтеры-медики».

«Добровольческое движение неразрывно связано с медициной. Каждый из волонтеров вкладывает душу в свое дело. Их труд, отзывчивость и добрые сердца — неоценимая помощь при лечении, особенно пожилых пациентов, которым зачастую требуется не столько помощь, а внимание», — сказал главный врач Нижнеломовской межрайонной больницы Ринат Янборисов.

В наровчатском отряде добровольцев — 34 человека. Из них — два врача, 13 человек среднего и младшего медицинского персонала, 12 школьников, семь студентов медицинских вузов. Волонтерством они занимаются в свободное время.


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