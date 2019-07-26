В наровчатской больнице трудятся медики-волонтеры

«Добровольческое движение неразрывно связано с медициной. Каждый из волонтеров вкладывает душу в свое дело. Их труд, отзывчивость и добрые сердца — неоценимая помощь при лечении, особенно пожилых пациентов, которым зачастую требуется не столько помощь, а внимание», — сказал главный врач Нижнеломовской межрайонной больницы Ринат Янборисов.

В наровчатском отряде добровольцев — 34 человека. Из них — два врача, 13 человек среднего и младшего медицинского персонала, 12 школьников, семь студентов медицинских вузов. Волонтерством они занимаются в свободное время.