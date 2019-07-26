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Кувайцев рассказал в Сети, как идет ремонт школ и детсадов Пензы

26 июля в 17:51 288 просмотров
, посвященный ремонту школ и детских садов перед новым учебным годом.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев опубликовал на своей страничке в Facebook пост, посвященный ремонту школ и детских садов перед новым учебным годом.

«Первоочередная задача — выполнить ремонт крыш пока позволяют погодные условия, до начала занятий подготовить необходимые помещения», — написал он.

По его словам, в настоящее время кровли отремонтировали в школе № 51, детсадах № 19, 23, 105, 147. Идут работы в детских садах № 21, 124,139. Привели в порядок фасад гимназии «САН», сейчас проводится ремонт в лицее N3, детском саду № 145.

«Также во многих учреждениях образования меняют коммуникации, ремонтируют пищеблоки и спортивные залы, входные группы. На эти цели направлено более 135 млн рублей, часть мероприятий проводится по наказам избирателей. Дополнительно из регионального и городского бюджетов выделено 60 млн рублей на меры по обеспечению антитеррористической безопасности. Ряд учреждений требует проведения капитального ремонта — по ним будем делать ПСД, чтобы в начале 2020 года приступить к работам», — сообщил Виктор Кувайцев.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev/posts/2244799395833112?__tn__=-R

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