Кувайцев рассказал в Сети, как идет ремонт школ и детсадов Пензы

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев опубликовал на своей страничке в Facebook пост, посвященный ремонту школ и детских садов перед новым учебным годом.

«Первоочередная задача — выполнить ремонт крыш пока позволяют погодные условия, до начала занятий подготовить необходимые помещения», — написал он.

По его словам, в настоящее время кровли отремонтировали в школе № 51, детсадах № 19, 23, 105, 147. Идут работы в детских садах № 21, 124,139. Привели в порядок фасад гимназии «САН», сейчас проводится ремонт в лицее N3, детском саду № 145.

«Также во многих учреждениях образования меняют коммуникации, ремонтируют пищеблоки и спортивные залы, входные группы. На эти цели направлено более 135 млн рублей, часть мероприятий проводится по наказам избирателей. Дополнительно из регионального и городского бюджетов выделено 60 млн рублей на меры по обеспечению антитеррористической безопасности. Ряд учреждений требует проведения капитального ремонта — по ним будем делать ПСД, чтобы в начале 2020 года приступить к работам», — сообщил Виктор Кувайцев.