Стала известна программа фестиваля «Маскерадъ» в Пензе

Темой фестиваля в 2019 году станет творчество режиссера-реформатора Всеволода Мейерхольда, в феврале отмечали его 145-летие. В пресс-службе пензенского областного драмтеатра сообщили, что участники будут показывать спектакли по пьесам, к которым Мейерхольд в разное время обращался как режиссер или как актер. Отмечается, что упор сделан именно на те постановки, в которых присутствует развитие творческих идей Мейерхольда, поиск новых театральных форм, попытки изложения классических сюжетов средствами современного сценического языка. В основной программе будет включено девять спектаклей, поставленных как молодыми, так и опытными режиссерами столичных и региональных театров.
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Подробнее об участниках и их постановках можно будет узнать на сейте пензенского драмтеатра ближе к началу нового сезона.