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Стала известна программа фестиваля «Маскерадъ» в Пензе

26 июля в 18:25 262 просмотра
«Маскерадъ».

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В Пензе осенью в очередной раз пройдет второй международный театральный фестиваль «Маскерадъ».

Темой фестиваля в 2019 году станет творчество режиссера-реформатора Всеволода Мейерхольда, в феврале отмечали его 145-летие. В пресс-службе пензенского областного драмтеатра сообщили, что участники будут показывать спектакли по пьесам, к которым Мейерхольд в разное время обращался как режиссер или как актер. Отмечается, что упор сделан именно на те постановки, в которых присутствует развитие творческих идей Мейерхольда, поиск новых театральных форм, попытки изложения классических сюжетов средствами современного сценического языка. В основной программе будет включено девять спектаклей, поставленных как молодыми, так и опытными режиссерами столичных и региональных театров.

В рамках фестиваля выступит московский театр «Школа драматического искусства», актеры покажут спектакль по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба». Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова покажет спектакль по Гоголю — «Ревизор».

Пензенцы в этот день сыграют комедию «Свадьба Кречинского», пермский театр «У Моста» покажет спектакль по комедии Николая Эрдмана «Самоубийца». В исполнении театра юного зрителя города Заречного зрители увидят драму М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

Саратовский академический театр драмы имени И. А. Слонова покажет драму «Живой труп» по пьесе Льва Толстого, а пензенский театр юного зрителя - драму А. Н. Островского «Гроза».

Участники экспериментальной антрепризы «Новый Театр» из Израиля предоставят на суд зрителей камерный спектакль «Медведь. Аллюзия на тему» по мотивам водевиля А. П. Чехова.

Завершит фестиваль постановка московского театра на Юго-Западе «Чайка» по пьесе А. П. Чехова.

Подробнее об участниках и их постановках можно будет узнать на сейте пензенского драмтеатра ближе к началу нового сезона.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского

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