Стала известна программа фестиваля «Маскерадъ» в Пензе

В Пензе осенью в очередной раз пройдет второй международный театральный фестиваль «Маскерадъ».

Темой фестиваля в 2019 году станет творчество режиссера-реформатора Всеволода Мейерхольда, в феврале отмечали его 145-летие. В пресс-службе пензенского областного драмтеатра сообщили, что участники будут показывать спектакли по пьесам, к которым Мейерхольд в разное время обращался как режиссер или как актер. Отмечается, что упор сделан именно на те постановки, в которых присутствует развитие творческих идей Мейерхольда, поиск новых театральных форм, попытки изложения классических сюжетов средствами современного сценического языка. В основной программе будет включено девять спектаклей, поставленных как молодыми, так и опытными режиссерами столичных и региональных театров.

В рамках фестиваля выступит московский театр «Школа драматического искусства», актеры покажут спектакль по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба». Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова покажет спектакль по Гоголю — «Ревизор».

Пензенцы в этот день сыграют комедию «Свадьба Кречинского», пермский театр «У Моста» покажет спектакль по комедии Николая Эрдмана «Самоубийца». В исполнении театра юного зрителя города Заречного зрители увидят драму М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

Саратовский академический театр драмы имени И. А. Слонова покажет драму «Живой труп» по пьесе Льва Толстого, а пензенский театр юного зрителя - драму А. Н. Островского «Гроза».

Участники экспериментальной антрепризы «Новый Театр» из Израиля предоставят на суд зрителей камерный спектакль «Медведь. Аллюзия на тему» по мотивам водевиля А. П. Чехова .

Завершит фестиваль постановка московского театра на Юго-Западе «Чайка» по пьесе А. П. Чехова .

Подробнее об участниках и их постановках можно будет узнать на сейте пензенского драмтеатра ближе к началу нового сезона.