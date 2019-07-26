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Пензенский школьник отправится в колонию за смерть подростка

26 июля в 18:54 358 просмотров
, повлекшей по неосторожности смерть знакомого осудили школьника.

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В Пензе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть знакомого осудили школьника.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 14 сентября подросток вмешался в драку, которая происходила между его знакомыми на улице, и избил одного из участников конфликта. Утром от полученных травм пострадавший школьник скончался дома.

Подросток не признал свою вину. В суде парень пояснил, что конфликт начался из-за того, что ему и потерпевшему нравилась одна и та же девушка. Школьники подрались.

«Подросток наносил удары потерпевшему, но тяжкий вред здоровью, от которого впоследствии наступила смерть, причинить не мог. Он предположил, что несовместимые с жизнью телесные повреждения потерпевший получил в ходе дальнейших конфликтов, которые состоялись у него в этот же день», — добавили в пресс-службе.

В результате школьнику назначили шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, родителям погибшего необходимо будет оплатить расходы на погребение и моральный вред, всего — 1 568 133 рублей.

Адвокат подростка не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.


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