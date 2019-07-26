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Вячеслав Володин оценил реализацию нацпроектов в Пензенской области

26 июля в 19:27 326 просмотров

В Пензе 26 июля проходит брифинг председателя Госдумы федерального собрания РФ Вячеслава Володина с участием губернатора Ивана Белозерцева и представителей СМИ региона.

Первый вопрос касался реализации нацпроектов в Пензенской области относительно других регионов. Его задал журналист Александр Поляков.

«Понято, что все регионы сегодня реализуют нацпроекты, для всех важно выйти на решение задач, поставленных президентом. Мы можем решить их только сообща. Важно, чтобы была слаженная работа», — отметил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что у Пензенской области есть свои особенности, она всегда эффективно реализовала федеральные программы. Внимание этому уделяют губернатор и Федеральное Собрание.

«Проблемы есть везде, но руководство региона всегда старалось их решать. Если было бы иначе, повестка была бы более критична, и мы бы ее обсуждали. Но можно говорить лишь о промежуточных итогах, потому что по ряду проектов только прошли торги, они прошли экспертизу. Надеюсь, что до конца года мы с вами встретимся и подведем итоги решенных проблем и поговорим о построенных объектах», — подытожил председатель Госдумы.

Иван Белозерцев отметил, что регион находится на правильном пути, но только в самом его начале. Он сообщил, что процент контрактации — около 70%, реализация идет в соответствии с графиком.

«В Пензенской области нет претензий по этим вопросам, мы и школы строим, и детсады. В рамках нацпроекта здравоохранения ремонтируем детскую больницу им Филатова, ремонтируем дороги, идем с опережением графика. Есть проблемные вопросы, но мы справляемся. К нам действительно нет претензий федеральных министерств, но это не значит, что у нас нет проблем. Мы исполним то, что должны, до конца года, и с хорошим качеством», — подчеркнул губернатор.

Фотография: фото Анны Балашовой

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