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В Пензе лучший штукатур-маляр получил автомобиль (видео)

26 июля в 19:52 216 просмотров
«Лучший по профессии» (12+) среди строителей. На этот раз победителей выявляли среди штукатуров-маляров. Профессиональный экзамен прошли 16 специалистов из 12 организаций города и области. Участники выполнили практическое и теоретическое задания.

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В Пензе продолжается конкурс профмастерства «Лучший по профессии» (12+) среди строителей. На этот раз победителей выявляли среди штукатуров-маляров. Профессиональный экзамен прошли 16 специалистов из 12 организаций города и области. Участники выполнили практическое и теоретическое задания.

Суть практического задания — затереть, прогрунтовать и нанести первый слой краски на стену. Это, что штукатуры-маляры делают ежедневно. Движения, отточенные до автоматизма, внимательность и аккуратность выдавали многолетний стаж работы.

«Выполняем работы качественно, быстро и с любовью, без этого никак. Участвую, чтобы победить, а если не получится, — чтобы хотя бы узнать на что я способна», — рассказала участница конкурса Ольга Урбанович.

Каждый специалист хоть и занят своим делом, но правила едины для всех: за шесть часов нужно было успеть выполнить максимальный объем работы. На кону — главный приз, автомобиль. За него, конечно, боролись и мужчины, правда, их почти в четыре раза меньше, чем участниц-женщин. К выполнению задания профессионалы подошли серьезно: не отвлекались на вопросы, чтобы не растерять сноровку и скорость.

Для участия в конкурсе сильнейших отделочников собрали в строящейся школе, рассчитанной на 800 мест. В планах — сдать объект к концу 2019 года. Представителей подрядных строительных организаций Пензы и области оценивали по целому ряду критериев.

«Это, прежде всего, организация рабочего места, правильное выполнение технологических операций, качество подготовительного покрытия, чтобы в последующем отделка стен в школе малярными составами была красивой, архитектурно выразительной», — сказал председатель конкурсного жюри, почетный строитель России Александр Пресняков.

Такие «экзамены» позволяют не только определить лучших в своей профессии, но и повысить престиж рабочих специальностей. До штукатуров-маляров за победу в конкурсе на призы губернатора боролись каменщики, сообщает телеканал «Экспресс».


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