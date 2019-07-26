В Комсомольском парке появится инклюзивная детская площадка (видео)

В Пензе будет своя инклюзивная детская площадка. Ее строительство сейчас ведется в Комсомольском парке. Решение всех связанных со стройкой задач взяла на себя инициативная группа граждан. На их предложение внести свою посильную лепту отозвались предприниматели, предприятия и просто неравнодушные пензенцы.

Площадка возводится в северной части парка. Еще несколько деревянных деталей для сооружения маячков — и можно будет заливать бетон. Щебень насыпан, арматурная сетка уложена, осталось дождаться приезда миксера с бетоном.

«Будут установлены специализированные качели, на которых смогут кататься любые дети, двухуровневая песочница, большая горка с пандусами для заезда и спусками», — рассказал руководитель инициативной группы Владислав Казаков.

Все перечисленные приспособления будут стоять на специальном разноцветном резиновом покрытии. Стоимость проекта — около миллиона рублей. Сейчас инициаторы создания площадки собрали 840 тысяч. Неравнодушные люди и частные компании помогали, чем могли: кто-то деньгами, строительная организация согласилась отработать за полцены, проектировщики бесплатно изготовили проект. По словам инициаторов благотворительного проекта, он наглядно продемонстрировал принцип шести рукопожатий.

«Было желание объединить всех обычных детей и тех, которые имеют физические ограничения. Узнав, что кто-то таких ребят даже во взрослой жизни еще ни разу не катался на качелях, нам стало важно сделать в нашем городе такую площадку, потому что в других они есть», — сказали представители инициативной группы Владимир Фролов и Владимир Лизунов.

Место для инклюзивной площадки выбрали оптимальное — рядом с парком располагается школа, есть парковочные места. Открытие (0+) состоится 17 августа в 11.00. Со временем благотворители собираются полностью благоустроить эту территорию, сообщает телеканал «Экспресс».