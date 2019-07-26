В Пензе передумали повышать цены на проезд в нескольких маршрутах

В Пензе руководство ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» решило не повышать стоимость проезда на нескольких маршрутах.

О том, что цены не изменятся, перевозчик указал в дополнительном уведомлении. Так, в маршрутках № 4, 5,13, 18, 31, 33, 34, 81 и 89 стоимость проезда будет 23 рубля, а в автобусе № 54 — 21 рубль, сообщили на сайте мэрии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Меркурий» поднимает тарифы с 29 июля (на автобусах № 54 и № 30) и с 5 августа (в маршрутках).

С 8 июля увеличилась цена проезда в автобусах и маршрутках «Дилижанса», «Автокомбината» и ИП Румянцевой Л. Л: № 99, 66, 70, 73, 82с, 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9 м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63,68, 77, 85, 93, 6, 17, 39, 71, 75 и 80. Не изменились тарифы на маршрутах № 25, 40, 1, 2, 6, 7, 8, 9,12, 24, 88т и 44.