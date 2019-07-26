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Первый пензенский мастер спорта по плаванию отметил юбилей (видео)

26 июля в 20:22 234 просмотра
, в музее спорта дворца единоборств «Воейков» собрались его друзья и воспитанники.

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Известный спортсмен и талантливый тренер Николай Морозов отмечает юбилей. Первому мастеру спорта по плаванию среди мужчин в Пензенской области исполнилось 75 лет. Чтобы поздравить именинника, в музее спорта дворца единоборств «Воейков» собрались его друзья и воспитанники.

Спортивное будущее Николая Морозова определил случай. В далеком 60-м году юношу заметили на одном из городских пляжей и пригласили заниматься плаванием. Спустя месяц тренировок молодой человек выполнил третий взрослый разряд и отправился на сборы. Вернувшись, в конце лета он получил второй. После череды побед ему самому первому в Пензенской области присвоили звание «Мастера спорта» по плаванию среди мужчин. Следующим витком в его карьере стала тренерская деятельность. Николай Семенович признается: за успехи воспитанников он переживает сильнее, чем за свои.

«Когда сам участвовал, настраивался, затем выступал и отдыхал. А здесь болеешь за каждого, к вечеру уже никакой. Так физически больше устаешь, чем, если бы сам участвовал», — рассказал он.

Среди воспитанников Николая Морозова — высококлассные спортсмены, Кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Под руководством пензенского тренера пловец Александр Гальцов стал неоднократным чемпионом Советского Союза. В 75 день рождения ветерана спорта во дворце единоборств «Воейков» поздравить именинника собрались воспитанники и коллеги.

«Человек всю жизнь работает в нашей сфере, он очень много сделал для развития физической культуры, прежде всего, плавания. Сегодня будем чествовать и поздравлять его, и надеюсь, что он будет еще долгие годы работать на благо региона», — сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Николай Морозов до сих пор работает тренером. Сейчас он тренирует только детей — обучает их начальным навыкам плавания и готовит к дальнейшей спортивной карьере, сообщает телеканал «Экспресс».


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