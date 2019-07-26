Кузнечане стали чаще ремонтировать дома за счет накоплений на спецсчетах (видео)

С начала июля возле дома № 13 по улице Тухачевского кипит работа. Строители утепляют минеральной ватой северную стену в одном из самых старых домов западного микрорайона.
«Было холодно в краях дома — с западной и восточной стороны. Два года назад мы решили утеплить торцы. Нам понравилось, поэтому решили сделать тоже самое с северной стороны», — рассказала председатель домового комитета № 13 по улице Тухачевского.
В начале июля там были возведены строительные леса. Плиты минеральной ваты, которыми рабочие обкладывают кирпичную стену, помогут сохранить тепло в одном из самых старых домов западного микрорайона. Работы ведутся за счет средств, накопленных на специальном расчетном счете. В свое время на общем собрании жильцов кузнечане решили именно таким образом копить на капремонт.
«Собственники жилья начали понимать, что накопленные средства на специальном счете можно использовать гораздо эффективнее и быстрее, чем на общем, принадлежащем региональному оператору. При этом имеются жилые дома, у которых достаточно на общем счете средств, чтобы провести капремонт, но, к сожалению, они не могут сделать этого без переносов сроков на более ранний», — сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Специальный счет позволяет собственникам самим определять, какие ремонтные работы необходимо провести в многоэтажке и в какие сроки. В Кузнецке средства на специальных счетах в управляющих компаниях копят жители 50 домов. В половине из них сейчас идет ремонт крыш, ведется замена инженерных коммуникаций, утепление фасадов.
«В течение зимнего периода мы собственными силами готовим проектно-сметную документацию. Подчеркну, что подрядные организации выбирают собственники жилья на общих собраниях. Заключается договор, ведем надзорную деятельность, контролируем процесс проведения капитального ремонта», — рассказал директор управляющей компании Игорь Ковалев.
Готовую работу оценивает специальная комиссия. В нее входят жители дома, сотрудники управляющей компании и представители администрации Кузнецка, сообщает телеканал «Экспресс».