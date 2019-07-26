Спикер Госдумы РФ отметил важность наличия соцобъектов в новых микрорайонах

В Пензенской области 26 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Иван Белозерцев ответили на вопросы журналистов.

В частности, спикер Госдумы сообщил, что вопрос наличия социальных объектов в новых микрорайонах нужно решать жестко.

«Есть комплексная застройка микрорайонов, и на сегодняшний день сложилась ситуация, когда дома строят, но в обязательном порядке не возводят садики, поликлиники. Мы хотим закрепить это законодательно. Чтобы человек, купив жилье, не ездил в больницу через весь город.

Правильно, чтобы в строящемся микрорайоне было зарезервировано жилье для участкового инспектора полиции, чтобы он проживал на территории закрепленного за ним участка», — отметил он.

Во время брифинга Вячеслав Володин также прокомментировал реализацию национальных проектов в Пензенской области, поддержку семей с детьми, привлечение кадров в больницы, реализацию Года памяти и славы.

Губернатор поблагодарил спикера Госдумы за встречу с журналистами. Он отметил, что для себя сделал вывод о том, что нужно чаще рассказывать о социально важных законах, принимаемых нижней палатой Федерального собрания РФ.