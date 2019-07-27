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Пензенцев предупреждают об опасной пожарной обстановке

27 июля в 09:38 378 просмотров

Пензенский гидрометеоцентр прогнозирует неблагоприятную погодную обстановку в течение пяти дней.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ожидается, что с 27 по 31 июля местами по Пензенской области будет высокая пожарная опасность. Причина — жаркая и засушливая погода. Поэтому гражданам советуют быть еще более осторожными с огнем.

При нахождении в лесу запрещается:

— бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

— оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

— разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Разведение костров допускается в других местах на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.


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