Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Онлайн-брифинг с замглавы минлесхоза Александром Ивановым
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на роман «Дерево растет в Бруклине»
Наши новости
В погоне за бонусами пензячка лишилась 400 тыс руб
Доверчивая пензячка перевела мошенникам более 75 тысяч рублей
Пензенский школьник отправится в колонию за смерть подростка
Экс-директора сердобского МУПа посадили за взятки
Никольчанин ответит за драку в новогоднюю ночь
Жительницу Земетчинского района развели лжесотрудники банков
Убийца дочери из Индерки не смог добиться смягчения приговора
Наровчатский почтальон сбежал с двумя миллионами рублей — прокуратура
Пензячка вместо денег вручила пожилой соседке «билеты банка приколов»
Пользователи Сети помогли пензенцу найти необычный скутер

За продажу бензина пензенской полиции на 10 млн будут судить руководителя

27 июля в 10:05 360 просмотров

В Пензенской области завершили расследование уголовного дела по факту хищения нефтепродуктов центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального УМВД.

Установлено, что руководитель организаций «МВК-Групп» и «К-Трейд» с января по ноябрь 2018 года принял на хранение бензин и дизельное топливо. Нефтепродукты поступили в рамках госконтракта.

«Впоследствии он продал вверенные ему нефтепродукты на сумму более 10 млн рублей, причинив ущерб федеральному казенному учреждению «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело о растрате направили в суд.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1378033/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...