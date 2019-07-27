За продажу бензина пензенской полиции на 10 млн будут судить руководителя

В Пензенской области завершили расследование уголовного дела по факту хищения нефтепродуктов центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального УМВД.

Установлено, что руководитель организаций «МВК-Групп» и «К-Трейд» с января по ноябрь 2018 года принял на хранение бензин и дизельное топливо. Нефтепродукты поступили в рамках госконтракта.

«Впоследствии он продал вверенные ему нефтепродукты на сумму более 10 млн рублей, причинив ущерб федеральному казенному учреждению «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело о растрате направили в суд.

