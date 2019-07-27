Лидин: Спасский собор прекрасно вписывается в архитектурный облик Пензы

В настоящее время на объекте завершается подготовка для укладки мраморного пола, воссоздаётся лепной декор, изготавливаются паникадила и иконостас. Прилегающая территория у собора вымощена плиткой, установлены светильники в старинном стиле, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Кроме того, идут работы по благоустройству сквера имени Лермонтова и реконструкция памятника Борцам революции. Идет строительство лестницы с улице Кирова к храму, оборудуют парковочные карманы на ул. Белинского.

«Спасский кафедральный собор прекрасно вписывается в архитектурный облик Пензы. Комплекс станет украшением города, местом притяжения верующих, а также гостей региона. Восстановленный храм благотворно отразится на возрождении духовности и нравственности нашего общества», — сказал спикер регионального парламента Валерий Лидин.