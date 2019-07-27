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Лидин: Спасский собор прекрасно вписывается в архитектурный облик Пензы

27 июля в 10:47 262 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин посетили стройплощадку Спасского кафедрального собора.

В настоящее время на объекте завершается подготовка для укладки мраморного пола, воссоздаётся лепной декор, изготавливаются паникадила и иконостас. Прилегающая территория у собора вымощена плиткой, установлены светильники в старинном стиле, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Кроме того, идут работы по благоустройству сквера имени Лермонтова и реконструкция памятника Борцам революции. Идет строительство лестницы с улице Кирова к храму, оборудуют парковочные карманы на ул. Белинского.

«Спасский кафедральный собор прекрасно вписывается в архитектурный облик Пензы. Комплекс станет украшением города, местом притяжения верующих, а также гостей региона. Восстановленный храм благотворно отразится на возрождении духовности и нравственности нашего общества», — сказал спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/photo/1932/59186/

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