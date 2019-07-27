В России ужесточат наказание за непропуск «скорой помощи»

Как пишут РИА Новости, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Если водитель не пропустит на дороге машину «скорой помощи» с включенными мигалками и звуковым сигналом, то ему грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав от трех месяцев до года. Ранее данное действие каралось 500-рублевым штрафом или лишением прав до трех месяцев.

Помимо этого, подписан закон о воспрепятствовании деятельности медработников, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека. За это грозит лишение свободы до двух лет, принудительные работы до двух лет или штраф до 80 тысяч рублей. Если пациент умер, то наказание серьезнее — до четырех лет лишения свободы.