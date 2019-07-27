Лидин вручил отличившимся работников торговли награды

Спикер регионального парламента вручил наиболее отличившимся представителям торговой отрасли награды Министерства промышленности и торговли РФ и Законодательного Собрания Пензенской области.

«От эффективности и качества вашего нелегкого труда, самоотдачи, заботы и внимания зависят комфортность жизни и настроение людей, решение их самых насущных проблем. Сердечно благодарю вас за весомый вклад в повышение экономического потенциала региона и поддержку социальной стабильности», — сказал Валерий Лидин.

Также он пожелал сотрудникам торговых предприятий здоровья, личного счастья, успехов и хорошего настроения, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.