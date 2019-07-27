Мэр Пензы остался доволен ремонтом двора на ул. Рахманинова

27 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев посмотрел, как идет ремонт двора по улице Рахманинова, 25−27.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«Основной объем работ здесь выполнен — обустроены проезды, тротуары. Осталось завершить благоустройство — завезти чернозем, засыпать щебнем парковочное пространство, сделать примыкание», — сообщил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города отметил, что получается действительно комфортная среда — жители сами следят за порядком, ухаживают за клумбами.

«Сегодня они попросили сделать основание под контейнерную площадку, также изъявили желание на условиях софинансирования поставить ограждение детской площадки», — добавил он.

Всего в настоящее время ремонт ведется в 28 дворах Пензы, 18 из них уже готовятся к приемке.