Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Онлайн-брифинг с замглавы минлесхоза Александром Ивановым
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на роман «Дерево растет в Бруклине»
Наши новости
За продажу бензина пензенской полиции на 10 млн будут судить руководителя
Доверчивая пензячка перевела мошенникам более 75 тысяч рублей
Пензенский школьник отправится в колонию за смерть подростка
Экс-директора сердобского МУПа посадили за взятки
Никольчанин ответит за драку в новогоднюю ночь
Жительницу Земетчинского района развели лжесотрудники банков
Убийца дочери из Индерки не смог добиться смягчения приговора
Наровчатский почтальон сбежал с двумя миллионами рублей — прокуратура
Пензячка вместо денег вручила пожилой соседке «билеты банка приколов»
Пользователи Сети помогли пензенцу найти необычный скутер

В погоне за бонусами пензячка лишилась 400 тыс руб

27 июля в 14:17 198 просмотров

60-летняя жительница Пензы нарвалась на обман и обратилась с заявлением в полицию. По факту кражи проводится проверка.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, пензячке позвонила неизвестная, которая преставилась работницей банка. Она сказала, что на счету клиентки накопились бонусы, их можно перевести в деньги.

Для этого женщина сообщила незнакомке реквизиты карты и коды, которые пришли ей на телефон в процессе общения. В итоге всех манипуляций у жительницы Пензы со счетов исчезли 398 тысяч рублей.

Полицейские напоминают пензенцам, что не нужно сообщать никому полные данные своей карты и персональные данные — такие, как серия и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...