В погоне за бонусами пензячка лишилась 400 тыс руб

60-летняя жительница Пензы нарвалась на обман и обратилась с заявлением в полицию. По факту кражи проводится проверка.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, пензячке позвонила неизвестная, которая преставилась работницей банка. Она сказала, что на счету клиентки накопились бонусы, их можно перевести в деньги.

Для этого женщина сообщила незнакомке реквизиты карты и коды, которые пришли ей на телефон в процессе общения. В итоге всех манипуляций у жительницы Пензы со счетов исчезли 398 тысяч рублей.

Полицейские напоминают пензенцам, что не нужно сообщать никому полные данные своей карты и персональные данные — такие, как серия и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество.