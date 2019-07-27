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Председатель Госдумы РФ оценил домостроительный комбинат в Пензе

27 июля в 13:45 228 просмотров
, губернатор Иван Белозерцев, спикер ЗакСобра Валерий Лидин осмотрели домостроительный комбинат в Пензе.

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27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Иван Белозерцев, спикер ЗакСобра Валерий Лидин осмотрели домостроительный комбинат в Пензе.

Руководитель предприятия рассказал гостям о производстве и показал особенности рабочего процесса. Использование новой технологии на комбинате позволяет повысить качество продукции и уменьшить срок введения жилого объекта в эксплуатацию, отметил Вячеслав Володин.

По его словам, раньше многие работы по производству конструкций приходилось выполнять на стройке, а это не всегда возможно в холодную погоду.


«Будущее — за такими домостроительными комбинатами. Через развитие таких высокотехнологичных производств и предприятий будут развиваться и регионы», — подчеркнул председатель ГД.

«Введение в эксплуатацию данного завода даст Пензенской области вовремя справится с задачами, поставленными президентом страны по строительству жилья», — отметил Иван Белозерцев.


Предприятие выпускает готовые домокомплекты — это набор изделий, который используется для возведения домов. Представители комбината рассказали, что производят все необходимые конструкции. Перемычки, плиты, перекрытия изготавливаются по финской технологии, стеновые панели — на итальянском оборудовании. Производство полностью автоматизировано, на некоторых линиях используются роботы.

Комбинат работает с 2016 года. В настоящее время здесь трудятся более 200 человек.


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