Володин назвал ЖК «Фаворит» проектом благоустройства мирового стандарта

В Пензе 27 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор региона Иван Белозерцев во время рабочего визита посетили жилой комплекс «Фаворит» строительной группы «Рисан».

Во дворах жилого комплекса создано огромное количество детских игровых зон, спортивных площадок, мест отдыха для всех возрастных групп. Управляющий директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол уточнил, что всего в жилом комплексе «Фаворит» запланировано пять этапов благоустройства.

«Первые три этапа уже завершены, четвертый находится на завершающей стадии, он будет сдан уже через месяц, пятый пока находится в разработке. Мы согласовывали все этапы благоустройства вместе с жителями. Благодаря этому у нас появились тропа здоровья, детские площадки, футбольная площадка. Кроме того, для мам мы организовали занятия по фитнессу на свежем воздухе», — уточнил он.

Всего под благоустройство строительная группа задействовала более 2,5 га из 12.

Иван Белозерцев отметил, что на всей территории — специальное прорезиненное покрытие, которое гораздо безопаснее, чем асфальт, именно такое теперь будет использоваться во всех новых микрорайонах. Сергей Лисовол уточнил, что покрытие строительная группа производит самостоятельно на специальном оборудовании, которое соответствует всем принятым стандартам.

Вячеслав Володин подчеркнул, использованные здесь методы благоустройства придомовой территории необходимо внедрять повсеместно, не только в Пензе или регионе, но и в целом по всей России.

«Эти стандарты нам необходимо закрепить на законодательном уровне. То, что делает одна из пензенских компаний возможно сделать стандартом: при проектировании микрорайонов и осуществлении комплексной застройки должны решаться не только вопросы социальной сферы, чтобы в непосредственной близости были детский сад, школа, поликлиника, больница и магазины, но у людей была возможность выйти отдохнуть», — сказал он.

Вячеслав Володин отметил, что возможности досуга должны быть у всех возрастных категорий граждан.

«Продавать надо не жилье, а хорошее настроение, возможность выйти и с ребятишками отдохнуть. Это подход не просто современный, этот подход будет повсеместно использоваться, и в мире это тренд», — добавил Вячеслав Володин.

Он отметил, что формат, когда продаются квартиры без каких-либо зон отдыха, будет уходить в прошлое.