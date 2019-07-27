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Губернатор поздравил пензенских работников торговли с праздником

27 июля в 15:14 282 просмотра

Глава Пензенского региона Иан Белозерцев 27 июля поздравил работников и ветеранов сферы торговли с профессиональным праздником.

Губернатор отметил, что труд работников торговли всегда был важен и востребован, а данная сфера деятельности — одна из самых динамично развивающихся.

«Замечательно, что год от года растет розничный товарооборот, внедряются современные технологии и оборудование, улучшается культура обслуживания покупателей. Все больше на прилавках магазинов появляется качественной продукции отечественного производства, в том числе и под маркой «Сделано в Пензе».

Уверен, что благодаря вашему профессионализму и богатому опыту, ответственности за порученное дело и стремлению к совершенствованию сфера торговли региона всегда будет соответствовать растущим запросам потребителей, работать на повышение качества жизни пензенцев, сумеет внести еще более весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала Пензенской области», — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал всем работникам торговли здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, сообщили в пресс-центре облправительства.


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