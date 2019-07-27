В Пензе некоторые подрядчики отстают от графика ремонта дорог

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в настоящее время работы идут на 20 объектах: улицы Суворова, Володарского, Кольцова, Большая Арбековская, Вяземского, Большая Бугровка, Антонова, Ерик, Ново-Казанская, Казанская, Полтавская, Крупской, Урожайная, Измайлова, Лядова, Нахимова, Кривозерье, Петровская, Кижеватова, Вишневая.

Вице-мэр Юрий Ильин указал представителям дорожных организаций на отставание от графиков производства работ.

«На многие объекты вышли, провели подготовку и бросили. Жители обращаются к нам по этому поводу, беспокоятся, что не успеете в сроки. Надо ускорить темпы и четко соблюдать график, активнее работать, пока позволяют погодные условия», — сказал он.

Также Юрий Ильин отметил недостаточную культуру при проведении работ.

«Средства будут перечисляться только после выполнения всего комплекса работ и устранения недочетов», — подчеркнул вице-мэр.