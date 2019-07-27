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В Пензе некоторые подрядчики отстают от графика ремонта дорог

27 июля в 15:58 310 просмотров

Динамику ремонта дорог за неделю обсудили совещании 27 июля в департаменте ЖКХ Пензы.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в настоящее время работы идут на 20 объектах: улицы Суворова, Володарского, Кольцова, Большая Арбековская, Вяземского, Большая Бугровка, Антонова, Ерик, Ново-Казанская, Казанская, Полтавская, Крупской, Урожайная, Измайлова, Лядова, Нахимова, Кривозерье, Петровская, Кижеватова, Вишневая.

Вице-мэр Юрий Ильин указал представителям дорожных организаций на отставание от графиков производства работ.

«На многие объекты вышли, провели подготовку и бросили. Жители обращаются к нам по этому поводу, беспокоятся, что не успеете в сроки. Надо ускорить темпы и четко соблюдать график, активнее работать, пока позволяют погодные условия», — сказал он.

Также Юрий Ильин отметил недостаточную культуру при проведении работ.

«Средства будут перечисляться только после выполнения всего комплекса работ и устранения недочетов», — подчеркнул вице-мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/podryadnym_organizatsiyam_ukazali_na_neobkhodimost_soblyudeniya_srokov_remonta_dorog/

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