Кувайцев: Сфера торговли продолжает развиваться и совершенствоваться

«Торговля с давних пор является связующим звеном между разными городами и странами всего мира. И сегодня эта важная отрасль экономики продолжает активно развиваться и совершенствоваться, обеспечивая население качественными товарами и услугами, создавая новые рабочие места, пополняя бюджет.

Выражаю благодарность каждому, кто усердно трудится, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной, кто изучает спрос и потребности современного покупателя, добросовестно относится к своим обязанностям и постоянно повышает уровень сервиса», — сказано в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал сотрудникам этой сферы успехов в поиске новых, эффективных форм работы, устойчивых темпов роста бизнеса, доброго здоровья, радости, благополучия и семейного счастья, сообщили в пресс-службе администрации города.