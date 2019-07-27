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Кувайцев: Сфера торговли продолжает развиваться и совершенствоваться

27 июля в 16:45 284 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников торговли с праздником.

«Торговля с давних пор является связующим звеном между разными городами и странами всего мира. И сегодня эта важная отрасль экономики продолжает активно развиваться и совершенствоваться, обеспечивая население качественными товарами и услугами, создавая новые рабочие места, пополняя бюджет.

Выражаю благодарность каждому, кто усердно трудится, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной, кто изучает спрос и потребности современного покупателя, добросовестно относится к своим обязанностям и постоянно повышает уровень сервиса», — сказано в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал сотрудникам этой сферы успехов в поиске новых, эффективных форм работы, устойчивых темпов роста бизнеса, доброго здоровья, радости, благополучия и семейного счастья, сообщили в пресс-службе администрации города.


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