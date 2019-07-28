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В России подсчитали разницу между доходами богатых и бедных

28 июля в 09:07 360 просмотров
, каков разрыв между доходами богатых и бедных в стране.

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Сотрудники Российского экономического университета имени Плеханова выяснили, каков разрыв между доходами богатых и бедных в стране.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные исследования, за 19 лет разрыв значительно сократился. Если в 2000 году богатые получали среднюю зарплату, в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13-ти.

По словам заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елены Егоровой, в ее лаборатории считают, что есть все предпосылки для дальнейшего сокращения между доходами бедных и богатых.


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