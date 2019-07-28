Вице-мэр и глава Пензы проверили, как идет ремонт во дворах

Качество и темпы ремонта в ряде дворов Пензы, которые планируется преобразить в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды», проверила комиссия с главой города Николаем Тактаровым и вице-мэром Юрием Ильиным.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проверяющие осмотрели двор возле дома № 17 на ул. Бородин: там работы находятся на финальной стадии, территория уже заасфальтирована, осталось привести в порядок тротуар.

Юрий Ильин обратил внимание на состояние дороги на въезде во двор.

«Участок небольшой, надо в обязательном порядке его доработать», — подчеркнул он.

По словам начальника управления ЖКХ города Александра Утина, который также принл участие в обходе, жители дома на ул. Бородина инициативны: они приняли решение параллельно отремонтировать входные группы и сделать современную игровую зону для детей.

«В рамках программы предусмотрено софинансирование жителями в размере пяти процентов мероприятий по установке дополнительных элементов. Собственники дополнительно собрали 600 тысяч рублей — это 50 процентов всей суммы. В результате здесь будет оборудована большая детская площадка, — отметил он.

«Это хороший пример комплексного благоустройства», — заключил вице-мэр.

Также комиссия посетила двор возле дома № 98 на проспекте Строителей, где также завершена асфальтировка территории, установлены игровые элементы, рабочие обустраивают тротуар. Здесь синхронизированы два нацпроекта — также отремонтирован выезд со двора на улицу Стасова, которая вошла в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Были проверены и две внутридворовые территории на улице Рахманинова. Жители дома № 20 также инициировали ремонт входных групп, готовы софинансировать обустройство дополнительной парковки — сделать ее основание, а муниципалитет поможет с асфальтировкой, отмечает пресс-служба мэрии.

Установку спортивных элементов здесь планируется провести в рамках программы по наказам избирателей.

Во дворе домов № 25 и № 27 ведется укладка асфальта. Предстоит сделать выезд со двора на улицу Рахманинова, которая была отремонтирована по нацпроекту в 2018 году.

Всего в рамках нацпроекта «Формирования современной городской среды» будет отремонтировано 35 дворов, из них на 18-ти работы находятся на завершающей стадии. Ранее мэр Виктор Кувайцев оценил ход ремонта во дворе по ул. Рахманинова, 25−27.