Названы максимальные сроки ожидания приема врача в России

По словам Натальи Стадченко, в программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача. В частности, приема участкового терапевта, педиатра, врача общей практики нужно ждать не более двадцати четырех часов, узких специалистов — не более 14 дней.

30 дней можно ждать только плановую госпитализацию, и то — если речь не идет об онкологии (в этом случае — тоже максимум 14 дней).

«Максимальное ожидание таких исследований, как КТ, МРТ, — тоже 30 дней, а при онкологии — не более 14. Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут с момента вызова», — рассказала председатель федерального ФОМС.

Она отметила, что если в поликлинике пациенту говорят, что надо ждать дольше, то следует звонить в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС. Страховой представитель организует попадание человека к узкому специалисту в течение 14 календарных дней.