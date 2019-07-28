Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Вячеслав Володин осмотрел домостроительный комбинат в Пензе
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на книгу «Красношейка»
Наши новости
Австрийские исследователи заявили, что люди неправильно едят яблоки
Названы максимальные сроки ожидания приема врача в России
В России подсчитали разницу между доходами богатых и бедных
В России ужесточат наказание за непропуск «скорой помощи»
Российских врачей хотят сделать индивидуальными предпринимателями
Крид и Воля попали в рейтинг самых успешных звезд Forbes
Госдума рассмотрит 244 законопроекта в осеннюю сессию
В России в Год памяти и славы приведут в порядок воинские захоронения
В России разработают новые меры по повышению зарплат медработникам
На регионы хотят возложить оплату подарочных наборов для новорожденных

Названа неожиданная причина старения

28 июля в 11:28 248 просмотров
, что стареющие клетки теряют способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК, а значит, не могут размножаться.

" data-title="Названа неожиданная причина старения — Пенза-пресс, рунет за день">

Американские исследователи выяснили, что стареющие клетки теряют способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК, а значит, не могут размножаться.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ученых, даже молодые клетки, в которых останавливали процесс создания нуклеотидов, начинали стареть.

Также исследователи утверждают, что старение защищает организм от онкозаболеваний. Это объясняется тем, что поврежденные клетки, способные стать раковыми, прекращают размножаться, стареют и отмирают. Из-за этого попытка просто остановить естественный процесс старения клеток может вызвать рост раковых клеток.

Но специалисты планируют найти возможность удалять стареющие клетки таким образом, чтобы избежать возрастных заболеваний.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-ipad-2906458/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...