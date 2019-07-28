Названа неожиданная причина старения

Американские исследователи выяснили, что стареющие клетки теряют способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК, а значит, не могут размножаться.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ученых, даже молодые клетки, в которых останавливали процесс создания нуклеотидов, начинали стареть.

Также исследователи утверждают, что старение защищает организм от онкозаболеваний. Это объясняется тем, что поврежденные клетки, способные стать раковыми, прекращают размножаться, стареют и отмирают. Из-за этого попытка просто остановить естественный процесс старения клеток может вызвать рост раковых клеток.

Но специалисты планируют найти возможность удалять стареющие клетки таким образом, чтобы избежать возрастных заболеваний.