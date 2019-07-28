В Пензе ветерана труда Нину Керенскую поздравили с 90-летием

Как сообщает пресс-служба мэрии, поздравить пенсионерку пришли замглавы администрации Железнодорожного района и представитель центра соцпомощи семье и детям района.

Именинницу поблагодарили за многолетний добросовестный труд, пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей.

Нина Павловна Керенская родилась в деревне Тарасово Солигамского района Костромской области. Во время Великой Отечественной войны она трудилась в госпитале на малой родине.

В 1955 году она переехала в Пензу на постоянное место жительства, работала на железнодорожной станции, затем — на швейной фабрике. Ее трудовой стаж составляет более 30 лет.