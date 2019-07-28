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В Пензе ветерана труда Нину Керенскую поздравили с 90-летием

28 июля в 12:28 260 просмотров
, участницу трудового фронта Нину Павловну Керенскую поздравили с 90-летием.

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Жительницу Пензы, участницу трудового фронта Нину Павловну Керенскую поздравили с 90-летием.

Как сообщает пресс-служба мэрии, поздравить пенсионерку пришли замглавы администрации Железнодорожного района и представитель центра соцпомощи семье и детям района.

Именинницу поблагодарили за многолетний добросовестный труд, пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей.

Нина Павловна Керенская родилась в деревне Тарасово Солигамского района Костромской области. Во время Великой Отечественной войны она трудилась в госпитале на малой родине.

В 1955 году она переехала в Пензу на постоянное место жительства, работала на железнодорожной станции, затем — на швейной фабрике. Ее трудовой стаж составляет более 30 лет.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/veterana_truda_ninu_kerenskuyu_pozdravili_s_90_letiem/

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