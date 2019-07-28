Белозерцев посетил фестиваль фейерверков в Спутнике

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона ознакомился с продукцией, представленной на площадке фестиваля Summer Craft Fest (18+). Также вместе с жителями и гостями губернатор стал участником фестиваля фейерверков.

«Микрорайон прекрасный, новый, современный. Много молодежи здесь проживает, семей с детьми. Посмотрите, сколько людей на мероприятии. Город Спутник будет расти, у него большое будущее — это здорово! Вот такие микрорайоны комплексной застройки нам необходимы.

Хочу поблагодарить застройщика Рафика Анверовича Ибрагимова, его коллег за отличную работу. И мы здесь будем продолжать строить: и новую школу, и детские сады — развивать социальную инфраструктуру. Для людей это очень важно», — отметил Иван Белозерцев.