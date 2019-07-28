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В Пензе временно изменится схема движения на маршрутах № 8, 9 и 40

28 июля в 13:01 278 просмотров

В связи с проведением ремонтных работ на тепломагистрали по ул. Крупской в Пензе временно изменят схемы движения на нескольких маршрутах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, троллейбусы № 9 (при следовании из Арбеково) от остановки «Автодорожный колледж» направятся по проспекту Победы и далее по маршруту.

Троллейбусы № 8 с улицы Карпинского будут двигаться по ул. Ленина — Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева и далее по маршруту. А автобусы среднего и малого классов № 40 с ул. Крупской поедут по ул. Циолковского — Леонова — проезду Байдукова и далее по маршруту.

Предполагается, что изменения будут действовать до 20 часов 2 августа, когда планируется завершить ремонт.


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