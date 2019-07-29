Пензячка рассказала, как переехала жить из городской квартиры на дачу (видео)

В Пензенской области стартовала уборочная кампания. Причем началась она не только у крупных сельхозпроизводителей, но и у дачников. К завершению подходит период сбора ягод, начинают созревать бахчевые и овощи из так называемого «борщевого набора». Делать выводы о том, насколько успешным оказался этот сезон, дачники пока не спешат, однако отмечают: без дела никто не сидел.

На дачном участке Любови Раковой — буйство красок. Повсюду — ароматные цветы, душистые травы, грядки с овощами и ягодами. Свои восемь соток дачница разделила на несколько зон. Гортензии, розы, лилии, вербена, бегонии и каприфоль растут возле дома. А за ним — сад из плодовых деревьев. Кроме того, есть огород и большая теплица. В ней созревают огурцы и помидоры. Хозяйка признается: ухаживать за растениями — как за детьми.

«Этот полив любит, эти — не очень. То холодно им, то жарко. Это как с детьми», — отметила Любовь Ракова.

Дачные хлопоты, по словам пенсионерки, ей совершенно не в тягость. Участок вместе с мужем они приобрели в 2002 году, а пару лет назад супруги решили и вовсе сменить место жительства. Любовь Ракова признается: возвращаться в город теперь не намерена.

«Это надо любить. Я не хочу в город. У меня в городе есть квартира двухкомнатная, я не хочу там жить. Просто не хочу. Я в город уезжаю, и у меня начинает там голова болеть. Вот этот запах, загазованность. Вы, наверное, не чувствуете этого, а я вот сюда как возвращаюсь, думаю: «Господи, как они там живут?» — рассказала дачница.

Кстати, переехать жить на дачу не только на лето, по закону, теперь могут все владельцы. Правом прописаться на своих шести сотках в регионе уже воспользовались несколько десятков семей.

«Сейчас можно будет прописаться на даче. Проблем не будет, просто признается дом жилым. Если раньше это нужно было делать через суды, то сейчас все намного проще, и это хорошо», — сообщила председатель Пензенского отделения Союза садоводов России Елена Храмцова.

Для регистрации на даче необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на участок и дом. При этом строение должно быть капитальным, то есть стоять на фундаменте.

Обратить внимание пензенцев просят и на статус земель садоводческого товарищества. Если они — сельскохозяйственного назначения, то перевести строение в статус индивидуального жилого помещения и прописаться в нем будет невозможно. Также закон поясняет, что дачное строение должно иметь все коммуникации, позволяющие проживать в нем круглогодично. Получить прописку в дачном домике можно, обратившись в многофункциональный центр, сообщает телеканал «Экспресс».