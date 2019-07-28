Вернувшиеся в Чемодановку жители благодарны соседям за заботу о животных

Жители Чемодановки и Лопаток, оставившие свои дома после июньского конфликта, возвращаются в села. О том, где они жили последний месяц и какая сейчас обстановка в населенных пунктах, журналистам рассказали сопредседатель цыганского совета Пензенской области Рустам Михай и сельчанин Николай Иванов.

По словам Рустама Михая, в настоящее время в Чемодановку и Лопатки вернулось более 15 семей — это около 200 человек.

«Настроение у людей нормальное. Соседи общаются, настроены доброжелательно, никто ни на кого не косится», — отметил сопредседатель цыганского совета региона.

Он развеял слухи о том, что после конфликта некоторые якобы ушли жить в лес и буквально «питались травой».

«В первый день, когда все произошло, действительно расходились кто куда. Но буквально на следующие сутки переехали к своим родственникам — кто в Пензу, кто в Саратов, кто в Ульяновск, Хабаровск. А что находились в лесу — это все выдумки», — подчеркнул Рустам Михай.

Комментируя другой слух — о том, что некоторые из оставленных домов были ограблены, он подтвердил, что такой случай действительно был, но единичный. По данному факту уже подано заявление в полицию, в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Пообщаться с журналистами согласился и один из вернувшихся в Чемодановку жителей Николай Иванов. После конфликта 60-летний сельчанин перевез свою большую семью из 25 человек в Пензу. При этом представителям одного из московских изданий рассказал о том, что якобы вынужден был с родственниками жить в лесу.

«Это не соответствует действительности. Мы жили у родственников в хороших домах. Уже с неделю как переехали обратно в Чемодановку. Как же нам не вернуться домой? Я живу там около 30 лет, там родились мои дети и внуки. Мы приехали с открытой душой, чтобы жить мирно, и соседи встретили нас нормально», — сообщил Николай Иванов.

Он также выразил благодарность соседям, которые во время отсутствия его семьи кормили животных — поросят, уток, кур, коз и кошек.

Напомним, в результате конфликта в Чемодановке погиб один человек. В настоящее время по данному факту продолжается расследование уголовного дела, задержаны подозреваемые. Также в селе был открыт пункт полиции.