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В пензенских МФЦ за два года появилось 60 новых видов услуг (видео)

28 июля в 15:25 376 просмотров
, специалисты говорят о том, что уже с 29 июля услуги МФЦ станут еще доступнее пензенцам.

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760 тысяч услуг — таковы результаты работы многофункциональных центров Пензенской области за первые шесть месяцев этого года. Кроме того, специалисты говорят о том, что уже с 29 июля услуги МФЦ станут еще доступнее пензенцам.

Как сообщает телеканал «Экспресс», с понедельника начнет работать мобильное приложение, которое позволит записаться в МФЦ, узнать адрес ближайшего отделения, отследить статус запрошенной услуги, оплатить штраф ГИБДД или государственную пошлину. Работу по цифровизации пензенских МФЦ называют одной из приоритетных.

«В текущем году переведены две услуги социальной сферы в электронный вид, и мы будем продолжать успешно реализовывать эту работу. Это услуга по выплате единовременного пособия при рождении двух и более детей, а также на обеспечение питанием детей до трех лет. То есть эти услуги сейчас оказываются в электронном виде через МФЦ», — рассказал замдиректора ГАО МФЦ Пензенской области Иван Бойцов.

Сейчас в пензенских МФЦ можно получить все обязательные услуги федеральных органов власти. За полгода в многофункциональных центрах Пензенской области их оказали 760 тысяч. Кроме того, за два года в пензенских МФЦ появилось более 60 новых услуг.


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