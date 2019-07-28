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Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Военно-морского флота

28 июля в 14:22 168 просмотров

28 июля губернатор Пензенской области поздравил жителей региона с Днем Военно-морского флота РФ.

«Зарождение, становление и развитие отечественного Военно-морского флота, укрепление международного авторитета России на морских и океанских просторах, славные походы и яркие победы отважных моряков — славная страница в ратной летописи нашей великой Родины.

В годы Великой Отечественной войны важную роль сыграли прославленные флотоводцы, офицеры и матросы, делая возможное и невозможное, чтобы приблизить миг долгожданной Победы, 75-летие которой мы будет отмечать в будущем году.

Слова искренней признательности и благодарности выражаю всем, кто сегодня несет боевую вахту, охраняет территориальные воды страны, вносит достойный вклад в обеспечение ее надежной обороноспособности», — отмечается в тексте поздравления.

Иван Белозерцев пожелал всем, что имеет отношение к празднику, крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых успехов в служении Отчизне.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/171297/

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