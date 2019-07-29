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Ученые объяснили причины моржевания

29 июля в 07:45 318 просмотров
, почему люди становятся приверженцами моржевания. Причина — в снижении тревожности от кратковременного воздействия холодной воды.

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Исследователи ТюмГУ выяснили, почему люди становятся приверженцами моржевания. Причина — в снижении тревожности от кратковременного воздействия холодной воды.

По словам доцента кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Марии Богдановой, в клуб зимнего плавания, скорее всего, люди приходят, чтобы решить личные психологические проблемы.

«В беседе с испытуемыми экспериментальной группы мы отметили высокий процент коммуникативных мотивов занятия групповым закаливанием как основания для занятий в клубе зимнего плавания», — цитирует доцента naked-science.ru.

Она добавила, что групповое закаливание спасает от одиночества, позволяет найти новых друзей. Через 30 минут после купания снижаются все психологические симптомы. Также длительное воздействие холода стимулирует познавательную активность.

Это дает основание полагать, что моржевание может стать специфической стратегией избавления от стресса, пишет naked-science.ru.


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