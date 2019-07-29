Пассажирка возмутилась состоянием автобуса «Нижний Ломов-Пенза»

Пассажирка автобуса «Нижний Ломов-Пенза» разместила в Сети фото из салона, на котором видны сломанные сиденья и подлокотники.

«Еду в автобусе «Нижний Ломов-Пенза» (Нижнеломовского АТП), за билет отдала 285 руб. На фото — место, на котором я еду. О бывший подлокотник я порвала новые брюки. Сиденья не приспособлены для перевозки пассажиров, я уже не говорю об отсутствии ремней безопасности! Вопрос — к руководству АТП: как можно допускать такой транспорт к перевозке пассажиров?» — возмутилась она.

Ряд пользователь поддержал возмущенную пассажирку, отметив, что находиться в таком автобусе неприятно. Но были и те, кто заступился за собственника транспорта.

«Сами ездим, сами портим, потом жалуемся, но не водитель же это все сломал и испортил, а новое ему никто не даст купить», — отметил пользователь Игорь.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция готовит официальный запрос.