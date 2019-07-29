Анна Седокова в Пензе познакомилась с пумой Мессии

Певицу Анну Седокову, которая на выходных побывала в Пензе, в аэропорту встречала пума Мэсси . Животное воспитывает пензенская пара, рассказывая о его жизни в соцсетях.

Анна Седокова призналась, что подписана на страничку Мессии, и во время визита в Пензу решила познакомиться с ним лично.

«В аэропорту Пензы меня встречал, вероятно, один из самых знаменитых жителей города — Месси с мамой и папой. Несколько месяцев назад я подписалась на удивительную семью, которая спасла больную пуму (у Месси — рахит, он не приспособлен к жизни на воле, не выживет там). Выходила, вынянчила, балует, любит до безумия и кормит почищенными креветками. Не исключительно, конечно, а как вкусности», — написала звезда.

Она рассказала, что пума вызвала большой ажиотаж среди прилетевших, многие захотели сфотографироваться.

«Вот и я не устояла, но папа Месси сказал мне, что в последнее время решил предлагать людям платить за фото. Не себе, конечно, и не Месси. Ребята помогают в Пензе благотворительному фонду «Рука помощи бездомным животным», — добавила Анна Седокова, призвав всех неравнодушных помочь фонду.