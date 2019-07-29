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В Пензе отпраздновали День Военно-морского флота России

29 июля в 09:56 244 просмотра
, посвященные Дню Военно-морского флота России.

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В Пензе прошли шествие и митинг, посвященные Дню Военно-морского флота России.

Как сообщает пресс-центр облправительства, участники мероприятия прошли колонной по ул. Московской под музыку оркестра Пензенского артиллерийского инженерного института в сторону мемориала «Во славу русского оружия» в сквере М. Горького.

Моряков-пензенцев поздравили представители исполнительной, законодательной и муниципальной власти. От правительства региона к ним обратился начальник управления внутренней политики Павел Маслов.

«День Военно-морского флота — праздник разных поколений. Отрадно видеть в одном строю и ветеранов ВМФ, и представителей более молодого возраста. Каждый год в последнее воскресенье июля вас всех объединяет «Пензенское морское собрание», которое активно занимается пропагандой истории и традиций российского флота, поддерживает ветеранов флотской службы, активно участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи», — отметил он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/174004/

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