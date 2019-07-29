После жуткого ДТП в центре Пензы парень попал в больницу

В центре Пензы жестко столкнулись две легковушки. В пресс-службе регионального упарвления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла 28 июля в 3.40 на перекрестке улиц Володарского и Суворова. Участниками ДТП стали Chevrolet Cruze, за рулем которого находился 22-летний парень, и Lada Granta под управлением 24-летнего водителя. От удара иномарка врезалась в препятствие.

В результате аварии пострадал 20-летний парень, который находился на пассажирском сидении отечественной легковушки. В пресс-службе пояснили, что его с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.