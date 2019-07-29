Губернатор вручил ключи от нового транспорта пензенским лесничествам

29 июля на площадке министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области прошла церемония передачи ключей от новых грузовиков.

Восемь машин марки ГАЗ-33088 с оборудованием для тушения пожаров передадут в «Лесопожарный центр». Из бюджета на их покупку выделили 28 млн рублей. Технику приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщили в пресс-центре правительства региона.

«Сохранение лесного богатства — это важнейшая задача. Я уверен, что полученная техника поможет решать ее еще более успешно», — отметил Иван Белозерцев.

По словам представителей лесничеств, поступившая техника позволит значительно сократить время ликвидации пожаров.