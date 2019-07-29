В Кузнецке водитель маршрутки вместо билетов раздавал сладости

Пензенцы обсуждают водителя маршрутки, который раздавал своим пассажирам конфеты. Пост об этом появился 29 июля в одном из пензенских пабликов.

«Все с утра едут угрюмые на работу. Меня поразил водитель маршрута 10а — он раздавал конфеточки, так мило. Настроение у всех повышалось. Конфеты — вместо билетиков, и все сидели с улыбками», — рассказал подписчик аккаунта penza_info58 в instagram.

В комментариях другие пользователи пояснили, что это было в городе Кузнецке две недели назад, однако обсуждают поступок до сих пор. Пост набрал множество лайков, пензенцы отметили, что водитель сделал хороший поступок. Но подписчица svetlanapellart усомнилась в благих целях мужчины.

«Надо подумать и о безопасности, нет ли в конфетах какой-то химии. Задумайтесь, нет сейчас людей, просто так любящих своих пассажиров», — поделилась женщина мнением.

Она напомнила о происшествиях в Москве, когда молодой человек на улице угощал людей лимонадом с психотропным веществом и грабил. Пензенцы призвали женщину не видеть во всем зло и больше радоваться жизни.