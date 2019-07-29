Владимиру Керханаджеву вручили почетный знак Законодательного Собрания

«Низкий вам поклон, Владимир Михайлович, за пройденный жизненный путь, неравнодушие, работу с молодежью. Нельзя допускать попыток дискредитации роли советского народа в Победе над фашизмом. И ваш опыт — бесценен!», — сказал Валерий Лидин.

Ветеран удостоен награды за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области и плодотворную работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Также Валерий Лидин поздравил пензенца с грядущим 95-летием, пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и бодрости духа.

«Служил, служу и буду служить России до последних дней!» — ответил Владимир Керханаджев.

Владимир Керханаджев родился 3 августа 1924 года в Армении. В 1942-м ушел на фронт военным сапером, участвовал в Сталинградской битве, боях за Курск, Брянск, освобождал Прибалтику. За время войны уничтожил более 1800 мин.

Окончил Ленинградское высшее военно-инженерное училище, затем более 20 лет служил на Дальнем Востоке, потом его направили в Закавказье. С 1972 года проходил службу в Пензе.



Владимир Керханаджев имеет множество наград, среди них — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», почетный знак губернатора «Во славу земли Пензенской» и другие.