В Пензенской области из-за детских игр произошло 10 пожаров

В Пензенской области с начала года произошло 10 пожаров из-за игр детей с огнем, при этом два ребенка пострадали.

Как сообщает старший инженер отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова, неосторожное обращение с огнем, в том числе, детская шалость — одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей.

«Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. Оставшись дома без присмотра, они могут играть со спичками, поджигать бумагу. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие самолетики, поджигают почтовые ящики, обшивки дверей, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения», — отмечает Татьяна Шишканова.

По ее словам, в таких шалостях виноваты родители, которые оставляют детей без присмотра, не прячут от них спички.

Чтобы избежать трагедии, в МЧС дают следующие советы:

— рассказывайте детям о безопасном поведении с огнем;

— будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

— не оставляйте спички в доступном месте;

— не поручайте разжигать печи, газовые плиты, включать электрические приборы;

— следите, чтобы дети не разжигали костры;

— уходя из дома, не оставляйте малышей без присмотра.

«Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При обнаружении возгорания ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения «01» или «112».

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей соблюдению правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары из-за детской шалости, сохранить свой дом, имущество и, самое дорогое, — жизнь. Полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек или зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!» — добавила Татьяна Шишканова.