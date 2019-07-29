Больше пензенских семей смогут получать «президентское» пособие на ребенка

В Пензенской области вырастет количество семей, которые смогут получать «президентское» пособие при рождении ребенка. Это станет возможно благодаря изменению критерия нуждаемости в нем.

Об этом на брифинге 29 июля сообщила начальник управления областного минтруда Марина Кирилова. По ее словам, ранее на получение пособия могли претендовать семьи, чей доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. В нашей области этот показатель — 14638,5 рублей.

С 1 января 2020 года критерий будет равен двукратной величине прожиточного минимума. То есть на получение ежемесячных выплат смогут претендовать семьи, в которых доход на каждого члена — не более 20 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января 2020 года период получения ежемесячных пособий на первого и второго ребенка будет увеличен с 1,5 до 3 лет.

«При соблюдении всех условий размер пособия составит 9817 рублей на ребенка. По второму ребенку пособие пойдет в счет материнского капитала. Будет выбор: или оставить его, или брать из этой суммы на пособие», — отметила Марина Кирилова.

Напомним, решение о выплате такого пособия принял президент Владимир Путин. Его ввели с 2018 года.