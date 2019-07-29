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На ул. Лермонтова от столкновения машина вылетела на тротуар. ФОТО

29 июля в 16:04 216 просмотров

В Пензе на улице Лермонтова днем 29 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло примерно в 15.00.

Пользователи в комментариях уточнили, что столкнулись Lada Granta и Skoda Fabia. Они предположили, что в результате аварии пострадали девушка, которая была за рулем отечественной легковушки, и ребенок, который находился в иномарке.

Судя по фото, от удара Lada вылетела на тротуар, у нее помят капот и разбиты стекла. Повреждения Skoda на снимке не видно. На месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД.

Официальных данных пока нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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