Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?

Горы гниющего мусора и пластиковых отходов — такое «наследие» оставляют после себя люди, уезжающие домой с отдыха на природе. Сурское водохранилище летом рискует превратиться в одну большую помойку: свалки растут, а убирать их никто не торопится.

Впечатлениями от поездки к водоему в соцсети Facebook поделилась пензячка Алена. Ее возмутило состояние Сурского «моря» и бескультурье отдыхающих, которые не в состоянии убрать за собой мусор.

«Белеет парус одинокий на фоне мусора горы… Люди покидают места своей выходной локации, оставляя в благодарность лесу горы гниющих, зловонных отходов своей жизнедеятельности и, конечно, пластика! Маленькие детки, уезжающие домой после замечательного отдыха, пока не знают, что родители оставили им «клад», благодаря которому это место в их будущем никогда не будет таким прекрасным, как в их детстве! Одумайтесь, люди! Заберите ваш мусор с собой! Оставьте вашим детям это прекрасное место в первозданном виде», — призвала девушка.

В беседе с журналистом информагентства пензячка отметила, что могла бы помочь безвозмездно разработать социальную рекламную кампанию по очистке берега Сурского водохранилища в случае поддержки со стороны властей. По ее мнению, ситуация улучшится, если появятся информационные таблички с призывами забирать мусор с собой после отдыха.

«Мы предлагали на выезде поставить баки мусорные, раз люди не могут все это домой увезти, сделать рекламную акцию, распиарить в СМИ. Но, думаю, все хотели, чтобы я от них просто отстала. Что значит «все равно намусорят»? Надо работать с людьми! Ведь везде на въезде — предупреждающие знаки: не разводи в лесу костры, будут пожары. Можно сделать аналогичные, только с призывом забирать мусор с собой», — предложила девушка.

Она уточнила, что горы мусора запечатлела недалеко от Золотаревки. За этот участок, согласно карте-схеме административного деления территорий региона на сайте минлесхоза Пензенской области, отвечает Ахунско-Ленинское лесничество.

Судя по новостям, опубликованным на сайте ведомства, последняя уборка берега Сурского водохранилища прошла 11 мая в рамках акции «Чистый берег». Инициатором выступило пензенское отделение РГО. В прошлом году организация также совершила несколько экспедиций на водный объект. Журналисты «Пенза-Пресс» обратились к председателю регионального отделения Игорю Пантюшову с просьбой дать оценку экологической ситуации на водохранилище и рассказать о перспективах решения проблемы.

«Силами общественности это сделать очень непросто. Мы сделали, что могли, когда в мае убирались», — рассказал Игорь Пантюшов.

По его словам, в пляжный сезон убираться бессмысленно: горы мусора вырастают заново уже на следующий день. Поэтому очисткой берега Сурского водохранилища будут заниматься в середине сентября, в рамках Дня Суры.

Правда, отметил Игорь Пантюшов, для того, чтобы привести берег водоема в порядок, нужно 15−20 таких рейдов. Кроме того, нужно усилить контроль за отдыхающими.

«Нужен жесткий контроль, чтобы и полиция больше дежурила, и минлесхоз, и Росприроднадзор. Мы и в прокуратуру обращались, и в Министерство природных ресурсов РФ, в минлесхоз по поводу необходимости очистки, уборки и более жесткого контроля. Все понимают проблему, но путей решения пока не видно», — рассказал председатель пензенского отделения РГО.

Старания общественников — это, конечно, хорошо, но какие действия предпринимают или намерены предпринять официальные структуры, в ведении которых находится берег Сурского моря? Чтобы выяснить это, информагентство направило официальный запрос в региональный минлесхоз и Ленинско-Ахунское лесничество. Мы продолжим следить за ситуацией.