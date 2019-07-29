Депутаты следят за благоустройством Пензы

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области контролируют ход благоустройства дворов. В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в Пензе приведут в порядок 35 дворовых территорий.

«Современный вид приобретает набережная, благоустраиваются парки и центральные улицы. Особое внимание уделяется жилым микрорайонам, где устанавливаются детские и спортивные площадки, создаются зоны общего отдыха и досуга жителей, решаются вопросы парковок для личного транспорта.

Сейчас на завершающем этапе находятся работы в восемнадцати дворах Пензы. Полным ходом ведется деятельность по благоустройству в районах области», — сказал спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

На реализацию национальных проектов Пензенская область с 2019 по 2024 годы получит 31,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра.